На Тернопільщині затримали грабіжників, які два роки “тероризували” кілька областей

06/03/2017 Розмір тексту:

Злодії із різних областей об’єдналися у групу та два роки обкрадали помешкання у різних регіонах України. Затримати їх вдалося тернопільським правоохоронцям через місяць після того, як бандити почали грабувати котеджі у Тернопільському районі.

– Злочинці вибирали елітні котеджі заможних людей, де можна було «поживитися», викрасти цінні речі, – розповів Степан Яцух, заступник начальника ГНПУ в Тернопільській області, начальник кримінальної поліції. – До цього вони «тероризували» упродовж двох років Закарпатську, Хмельницьку, Дніпропетровську області. У лютому почали грабувати на території Тернопільського району. Проникали у будинки через вікно шляхом його віджиму, інколи через другий поверх. У деяких помешканнях, які вони обкрадали, була сигналізація. І це нам допомогло, тому що при виїзді слідчо-оперативної групи, групи швидкого реагування нам вдавалося деякі моменти зразу ж зафіксувати на місці події: сліди, автомобілі. Так, по двох злочинах встановили і виявили транспортний засіб, якими користувалися злочинці, і потім вдалося вийти на слід і працювати на встановлення групи. До неї входили особи з різних областей: Хмельницької, Дніпропетровської, Волинської. Злодії були обізнані, щораз змінювали автомобіль, засоби зв’язку. Тому прорахувати їх було дуже важко, але правоохоронцям Тернопільської області лише місяць знадобився для того, щоб їх викрити.

Злодії затримані за статтею 208 ККУ, у суді їм обирають міру запобіжного заходу. Відпрацьовуватимуть їх, як зазначив Степан Яцух, і по злочинах, які вони скоїли в інших областях. Також правоохоронці зроблять усе залежне від них, щоб об’єднання злодіїв у суді розглядали, як організовану злочинну групу.

Ольга Трач

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