На Тернопільщині затримали чоловіка з пістолетом

24/09/2018 Розмір тексту:

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують працівники Бережанського відділу поліції жителю райцентру.

У ході проведення профілактичних заходів загальнодержавного рівня під умовною назвою «Зброя та вибухівка» працівники поліції задокументували факт правопорушення місцевим мешканцем.

Як розповів краянин, під час риболовлі на місцевому озері на березі водойми він виявив предмет ззовні схожий на пістолет, який залишив собі.

Поліцейські вилучили небезпечний пристрій та направили в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр на дослідження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 263 ККУ.

Нагадаємо, профілактичні заходи триватимуть на території краю до кінця вересня.