На Тернопільщині засудили наркомана, який хотів дати хабаря поліцейському
02/04/2018 0
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Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.369 КК України (пропозиція службовій особі, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, дії з використанням службового становища) стосовно місцевого жителя, підозрюваного у зберіганні наркотиків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зборівчанин, підозрюваний у скоєнні злочину, у приміщенні відділення поліції пропонував керівнику відділення 5000 грн неправомірної вигоди за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Поліцеський відмовився від незаконної пропозиції чоловіка.
Факт надання неправомірної вигоди задокументовано правоохоронцями. Розслідування завершено, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
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