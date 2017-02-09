На Тернопільщині зароджується “Дністровський майдан”. ВІДЕО

09/02/2017 1
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Набирає обертів протестний рух довкола планів уряду збудувати на Дністрі каскад малих ГЕС. З соціальних мереж та прес-конференцій у Тернополі активісти пішли переконувати в маси.

Наразі непогано виходить. Мітинг в селі Горошова Борщівського району завдяки новим медіа став відомим на всю Україну, пише Галас. У соціальних мережах порівнюють зібрання людей з подіями кількарічної давнини у Врадіївці, або ж місцевим Майданом. І це, судячи з планів екологічних активістів, тільки початок. Такі акції найближчим часом можуть пройти в інших селах та селищах наддністрянського поясу. Люди домагаються, шоб їхню позицію підтримали депутати місцевих рад та почули в Кабміні. Тепер слово – за Кабінетом Міністрів.

 

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Коментарі (1)

Степан

09/02/2017

А скільки ці “любителі” Дністра підпільно викачують води на городи і теплиці ніхто не рахував?Це ж теж природа.І що робить “Дністровський каньйон”?

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