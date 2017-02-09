На Тернопільщині зароджується “Дністровський майдан”. ВІДЕО

09/02/2017 Розмір тексту:

Набирає обертів протестний рух довкола планів уряду збудувати на Дністрі каскад малих ГЕС. З соціальних мереж та прес-конференцій у Тернополі активісти пішли переконувати в маси.

Наразі непогано виходить. Мітинг в селі Горошова Борщівського району завдяки новим медіа став відомим на всю Україну, пише Галас. У соціальних мережах порівнюють зібрання людей з подіями кількарічної давнини у Врадіївці, або ж місцевим Майданом. І це, судячи з планів екологічних активістів, тільки початок. Такі акції найближчим часом можуть пройти в інших селах та селищах наддністрянського поясу. Люди домагаються, шоб їхню позицію підтримали депутати місцевих рад та почули в Кабміні. Тепер слово – за Кабінетом Міністрів.