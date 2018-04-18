На Тернопільщині зареєстрували вісім нових спалахів кору

18/04/2018 Розмір тексту:

Епідемічна ситуація з кором на Тернопільщині вкотре ускладнилася. В регіоні зареєстровано вісім спалахів цього захворювання, один із них – у Вишнівецькій загальноосвітній школі, там кількість хворих на кір сягнула двох десятків осіб. А загалом в області упродовж тижня кір діагностували у півсотні осіб.

Найбільше хворих на кір медики реєструють у Збаразькому, Шумському, Заліщицькому, Чортківському районах. Щоб не допустити поширення захворюваності, у деяких населених пунктах розпочали обмежувальні заходи. До прикладу, Вишнівецьку школу закрили на карантин.

«У загальноосвітньому навчальному закладі було вжито профілактичних заходів. Зокрема, на невеликий період призупинено навчальний процес», – відзначив заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Лікарі наголошують: масове поширення кору пов’язане з недостатнім рівнем вакцинації серед населення. Оскільки у більшості захворілих – немає щеплень взагалі або ж недотримано календаря.

«Щодо спалаху у Вишнівці, то перші випадки захворювання на кір ми почали реєструвати ще вкінці березня. Наразі у цій школі зафіксовано вісімнадцять хворих, але взагалі цей спалах охопив двадцять дві особи. Серед хворих є і дорослі. Деякі з них проходять стаціонарне лікування», – додають в обласному лабораторному центрі.

Лікарі наголошують: найважче переносять кір дорослі. Відтак жителям краю радять перевірити календар щеплень.