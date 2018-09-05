На Тернопільщині зареєстрували п’ять випадків кору та інші небезпечні інфекції
05/09/2018 0
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За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями ДУ «ТОЛЦ МОЗ України», в області 3 серпня 2018 року за первинними діагнозами зареєстровано 27 випадків інфекційних захворювань, з них:
– гострі кишкові інфекції – 6 випадків;
– туберкульоз – 1 випадок;
– кір – 5 випадків;
– скарлатина – 2 випадки;
– кашлюк – 1 випадок;
– інфекційний мононуклеоз – 1 випадок;
– вітряна віспа – 1 випадок;
– лептоспіроз – 1 випадок;
– хвороба Лайма – 1 випадок;
– хронічний гепатит С – 2 випадки;
– покуси тваринами – 5 випадків;
– ботулізм – 1 випадок.
Про це повідомляє terses. gov. ua.
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