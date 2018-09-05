На Тернопільщині зареєстрували п’ять випадків кору та інші небезпечні інфекції

05/09/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями ДУ «ТОЛЦ МОЗ України», в області 3 серпня 2018 року за первинними діагнозами зареєстровано 27 випадків інфекційних захворювань, з них:

– гострі кишкові інфекції – 6 випадків;

– туберкульоз –  1 випадок;

– кір – 5 випадків;

– скарлатина – 2 випадки;

– кашлюк – 1 випадок;

– інфекційний мононуклеоз – 1 випадок;

– вітряна віспа – 1 випадок;

– лептоспіроз – 1 випадок;

– хвороба Лайма – 1 випадок;

– хронічний гепатит С – 2 випадки;

– покуси тваринами – 5 випадків;

– ботулізм – 1 випадок.

Про це повідомляє terses. gov. ua.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати влітку?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
7 / 0,330 / 12.12m