На Тернопільщині зареєстровано 42 тисячі постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії

26/04/2017 Розмір тексту:

Минув тридцять один рік від дня жахливої аварії на Чорнобильській атомній станції. Донині підраховують кількість людських жертв. З нагоди роковин у Тернополі вшанували пам’ять жертв трагедії.

Ліквідатори аварії розповідають, що вибух стався серед ночі. Відтак свідків цієї події небагато.

«Багато людей не могли зрозуміти, що сталося. А також багато людей через велику дозу опромінення відразу померли. Нас покликали ліквідовувати наслідки. Ми також зразу не розуміли всієї небезпеки. Просто виконували свої обов’язки. На жаль, до тої пори наш організм відчуває наслідки. Треба регулярно підліковуватися. Хочеться, щоб держава більше турбувалася про нас чорнобильців. Бо зараз забезпечення дуже мізерне. Часом, буває, що розкіш – це лягти в лікарню. А профілактика необхідна кожні півроку», – каже ліквідатор аварії на ЧАЕС Сергій Ващук.

В області наразі зареєстровано 42 тисячі постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії, з них майже три тисячі ліквідаторів.

Софія Романська