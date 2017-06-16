На Тернопільщині запускали ракети. ФОТО

16/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді (ТОКЦНТТШУМ) в с. Доброполе Бучацького району організував обласні змагання з авіамодельного (вільнолітаючі та радіокеровані моделі) та ракетомодельного спорту, приурочені 97-річниці з дня народження Івана Кожедуба.

У заходах взяли участь 9 команд (28 учасників) з позашкільних навчальних закладів області, м. Тернополя та ТОКЦНТТШУМ, повідомляє obltechnik.te.ua.

У ході змагань розігрувалася першість у ракетомодельному спорті (ракети на тривалість польоту з парашутом; ракети на тривалість польоту зі стрічкою; ракетоплани на тривалість польоту; моделі-копії на реалізм польоту). Командну першість здобули вихованці комунального закладу Тернопільської міської ради “Станція юних техніків”, друге та третє місце посіли – команди Почаївського будинку дитячої творчості та спорту та Підволочиської станції юних техніків.

В авіамодельному спорті (планер малий; гумомоторні моделі; таймерна модель; планер; радіокерована модель планера) командну перемогу отримали вихованці Бучацького районного центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я», срібними призерами стала команда Підволочиської станції юних техніків, бронзу отримали юні спортсмени комунального закладу Тернопільської міської ради “Станція юних техніків”.

Переможці нагороджені медалями та грамотами Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.