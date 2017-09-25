На Тернопільщині запровадять нове свято

25/09/2017 Розмір тексту:

У неділю в Тернополі відзначатимуть Свято Подяки. Стартують урочистості об одинадцятій годині на Театральному майдані. У програмі – масове виконання християнських пісень, розваги для дітей, а також виступ заслуженої артистки України Марини Одольської та автора і виконавця пісень Анни Поночевної.

Свято подяки приурочене 500-річчю Реформації. Нагадаємо, цей ювілей відзначає наша держава за наказом Президента Петра Порошенка.

«За організацію свята взялися майже всі євангельські церкви нашого краю. Ми створили об’єднаний хор, який виконуватиме популярні християнські пісні. Також приїдуть до нас дві співачки: Марина Одольська та Анна Поночевна. Буде цікаво організоване дозвілля для дітей. Ми хочемо, щоб це свято стало родинним. Тож запрошуємо тернополян, жителів області приєднуватися. Наш регіон аграрний, ми щороку збираємо гарний врожай. Тому хочемо дякувати за цей врожай Богові, а також разом молитися за нашу країну», – каже керівник організаційного комітету при ОДА з відзначення 500-річчя Реформації в Тернопільській області Олег Саган.

Організатори сподіваються, що це свято стане на Тернопільщині традиційним.

Софія Романська