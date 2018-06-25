На Тернопільщині “замінували” лікарню

25/06/2018 Розмір тексту:

24 червня в чергову частину Монастириського відділення поліції зателефонував диспетчер місцевої пожежної станції. Він розповів, що о 19:32 на лінію 101 надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив про замінування хірургічного корпусу районної лікарні.

На місце події оперативно виїхали працівники слідчо-оперативної групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники усіх екстрених служб. Поліцейські евакуювали з приміщення пацієнтів та медперсонал.

Вибухотехніки та кінологи ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію, вибухонебезпечних речовин чи підозрілих предметів вони не виявили. Інформація про замінування не знайшла свого підтвердження.

Поліцейські вживають заходи по встановленню особи псевдомінера, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.