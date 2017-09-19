На Тернопільщині займуться антиалкогольним вихованням школярів

19/09/2017 Розмір тексту:

Міносвіти має намір впровадити пілотний проект з реалізації профілактичної антиалкогольної та антинаркотичної програми в 2017-2018 роках на базі 18 шкіл Києва та 3 областей.

Про це йдеться в наказі міністерства, повдіомляє newsone.ua.

У проекті візьмуть участь 10 київських шкіл та 2 школи в Київській області, а також по 3 школи у Тернопільській та Вінницькій областях.

Міністерство затвердило план заходів на 2017-2018 роки по введенню профілактичної протиалкогольної та противонаркотической програми виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів “Відверта розмова”.