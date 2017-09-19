На Тернопільщині загинув електрик, який ремонтував обірвану буревієм лінію електропередач

19/09/2017 Розмір тексту:

Вчора, 18 вересня, під час усування наслідків стихії в селі Криволука Чортківського району, загинув 57-річний працівник Чортківського РЕМу.

Відомо, що бригада виїхала на місце події для усунення обриву високовольтного проводу. Після огляду ушкодження, колеги загиблого відправилися на підстанцію, щоб відключити напругу, а він залишився на місці аварії, аби обмежити доступ сторонніх. Коли ж повернулися, досвідчений електрик вже був мертвий, він з незрозумілих причин схопився за два кінці обірваного проводу.

Інформацію за фактом нещасного випадку правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повідомляють у поліції.