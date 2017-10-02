На Тернопільщині загинув чоловік, який потрапив під комбайн

02/10/2017 Розмір тексту:

Трагедія сталась у суботу, 30 вересня, в селі Зелена, що на Чортківщині.

За попередніми даними, 41-річний житель села Сидорів Гусятинського району під час молотіння потрапив під жатку свого комбайна.

Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які виявились несумісні із життям, повідомляє сайт 0352.ua.

Мешканець Тернопільщини загинув на місці інциденту.