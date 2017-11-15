На Тернопільщині – загроза екологічної катастрофи. ВІДЕО
13/11/2017 1
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Загроза екологічної катастрофи виникла у Теребовлі.
Там відходи підприємства отруюють річку.
Прокуратура порушила за цим фактом карну справу, але все марно.
Чому – в сюжеті ТРК «Україна».
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Коментарі (1)
ОЛЕГ13/11/2017
Вздовж р. Гнізна в м.Теребовлі ще є немало таких постійних зливів нечистот!І ці питання потрібно ставити Голові міської ради Поперечному С.І,бо начальник К.П Теребовля Гайдан В.І це пішачок – пиячок…Цікаво а на яких це очисних спорудах в м.Теребовля,працює оператором такий собі Заверуха Любко?А куди ж течуть грошенята списані на очищення?Думаю тут прокуратурі роботи непочатий край!