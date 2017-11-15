На Тернопільщині – загроза екологічної катастрофи. ВІДЕО

13/11/2017 Розмір тексту:

Загроза екологічної катастрофи виникла у Теребовлі.

Там відходи підприємства отруюють річку.

Прокуратура порушила за цим фактом карну справу, але все марно.

Чому – в сюжеті ТРК «Україна».