На Тернопільщині загострюється ще одна проблема

27/03/2017 Розмір тексту:

Стан підземних вод у Тернопільській області щороку погіршується, – констатують екологи. Причиною негативної тенденції є забруднення водойм промисловими і комунальними стоками.

До водойм України щороку скидають понад триста мільйонів кубометрів неочищених стоків. Негативно впливає на стан водойм також і глобальне потепління, у результаті високих температурних показників вода починає «цвісти». Як наслідок – масове забруднення.

«Водні ресурси – це велике багатство, яке потрібно берегти. Ми в цьому починаємо переконуватися, коли стикаємося з проблемою висихання криниць. Минулого літа ця проблема була актуальна для багатьох населених пунктів. Але, на жаль, ця проблема ще недостатньо усвідомлена. Оскільки водойми і далі забруднюються промисловими і комунальними стоками, які містять важкі метали, органічні та бактеріологічні забруднювачі. Також помічаємо надмірне використання природних ресурсів. У багатьох населених пунктах водойми замулені, а відтак потребують очищення», – відзначив начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський.

Врятувати водойми краю може конкретна програма дій. Проте екологи покладають надію і на погодні умови. Якщо буде достатньо опадів, рівень ґрунтових вод підвищиться, а відтак частково вирішиться проблема висихання криниць.