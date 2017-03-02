На Тернопільщині загіпнотизований підліток вирізав на руці кита. ВІДЕО

01/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині на 13-річного хлопчика, який став жертвою небезпечної гри «Сині кити», ймовірно, впливали гіпнозом.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 120 ККУ – доведення до самогубства, порушеному за фактом схиляння дитини в одному із районів області до вчинення непоправного, повідомляє Нова Тернопільська газета.

Як повідомив на брифінгу начальник Головного Управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол, 13-річний хлопчик приєднався до групи смерті «Сині кити» у соцмережі «ВКонтакте» й відразу отримав завдання, які повинен був виконати.

– Спершу дитина отримала кілька інформаційних повідомлень, у тому числі й відео з двома дівчатками-близнючками, які розповідали про тяжке життя, й які поставили йому завдання вирізати на своїй руці зображення кита, – розповідає Олександр Богомол. – Хлопчик зауважив, що на відео у дівчаток змінювався колір очей, ймовірно, через відео на дитину здійснювався гіпнотичний вплив. Після перегляду відео хлопчик наніс на руці малюнок. Проте, як повідомив згодом, він не усвідомлював, що робить. Наступне завдання, яке він отримав, – зробити глибокий поріз від плеча до кисті, отримав навіть зображення яким має бути цей поріз. Проте злякався й цього не зробив, а навпаки видалився з групи.

Як пояснює Олександр Богомол, найбільш вразлива група – це діти, які навчаються у 5-8 класах, а також діти, які проживають у неповних сім’ях, діти, у чиїх сім’ях є асоціальні прояви. Таким чином, вони хочуть самоствердитися й беруть участь у даних іграх.

– Зафіксовано в області також факти, коли до дітей у соцмережах намагалися достукуватися, тільки зловмисникам цього зробити не вдалося, – каже Олександр Богомол. – Хоча діти й вступали у групи, але шкоди своєму здоров’ю не завдавали. Відомо, що зловмисники діють не лише через соцмережу «ВКонтакте», а й через «Однокласники», «Інстаграм», діти роблять одне одному розсилки через різні поштові адреси. Заблокувати повністю ці групи ми не зможемо, можемо лише попередити й запобігти непоправному. Так, за фактом в районі ми порушили кримінальне провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України – доведення до самогубства, для того, щоб провести повноцінне розслідування, зафіксувати цей випадок, детально в ньому розібратися і постаратися знайти джерело походження цієї інформації, через яку дітей схиляють до суїциду.