На Тернопільщині загадково померли юнак і дитина

13/02/2017 1
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Двома повідомленнями про смерть розпочався ранок понеділка, 13 лютого, у Заліщицькому відділенні поліції.

За словами начальника Монастириського відділення поліції Андрія Гожія, у селах Добровляни та Шутроминці померли дев’ятнадцятирічний юнак та п’ятирічна дівчинка.

Перше повідомлення про раптову смерть надійшло до чергового о 5:55 від фельдшера. Він повідомив, що у селі Шутроминці за місцем свого проживання померла малолітня дитина.  На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При огляді тіла п’ятирічної дівчинки, слідів насильницької смерті не виявили.

Ще одне повідомлення такого ж змісту надійшло рівно через годину, але з сусіднього села. Місцевий мешканець заявив, що в селі Добровляни  з невідомих причин удома помер хлопець, 1997 року народження.

Обидва тіла направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причини смертей, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

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Коментарі (1)

Саша

13/02/2017

Андрій ГОжій начальник Заліщицького відділення , а не Монастириського.

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