На Тернопільщині зафіксували дуже рідкісне природне явище. ФОТО

26/08/2017 2
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Дивне природне явище мали змогу спостерігати мешканці древньої Теребовлі, ближче до вечора, коли серпневе небо почалося вкриватися хмарками.

Одна з мандрівниць вибрала неправильний швидкісний режим, не впоралась з керуванням і, зачепивши дерева на пагорбі, гепнула на землю.

За повідомленням очевидців, ніхто сильно від цієї “транспортної пригоди” не постраждав. А хмарка трохи відлежалась на людських городах і вернулась в стрій, пише business-companion.te.ua.

Фото Олега Жака

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Коментарі (2)

Андрій

26/08/2017

не тільки ви , Петре…

Петро

26/08/2017

Шкода, що я стільки років ходив до школи…
Я нічого не зрозумів з Вашого повідомлення.

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