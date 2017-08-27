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На Тернопільщині зафіксували дуже рідкісне природне явище. ФОТО
26/08/2017 2
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Дивне природне явище мали змогу спостерігати мешканці древньої Теребовлі, ближче до вечора, коли серпневе небо почалося вкриватися хмарками.
Одна з мандрівниць вибрала неправильний швидкісний режим, не впоралась з керуванням і, зачепивши дерева на пагорбі, гепнула на землю.
За повідомленням очевидців, ніхто сильно від цієї “транспортної пригоди” не постраждав. А хмарка трохи відлежалась на людських городах і вернулась в стрій, пише business-companion.te.ua.
Фото Олега Жака
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Коментарі (2)
Андрій26/08/2017
не тільки ви , Петре…
Петро26/08/2017
Шкода, що я стільки років ходив до школи…
Я нічого не зрозумів з Вашого повідомлення.