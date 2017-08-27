На Тернопільщині зафіксували дуже рідкісне природне явище. ФОТО

26/08/2017 Розмір тексту:

Дивне природне явище мали змогу спостерігати мешканці древньої Теребовлі, ближче до вечора, коли серпневе небо почалося вкриватися хмарками.

Одна з мандрівниць вибрала неправильний швидкісний режим, не впоралась з керуванням і, зачепивши дерева на пагорбі, гепнула на землю.

За повідомленням очевидців, ніхто сильно від цієї “транспортної пригоди” не постраждав. А хмарка трохи відлежалась на людських городах і вернулась в стрій, пише business-companion.te.ua.

Фото Олега Жака