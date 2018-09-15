На Тернопільщині зафіксовані спалахи небезпечної інфекції. Серед потерпілих – діти

15/09/2018 Розмір тексту:

Останнім часом в області зареєстровано 3 спалахи сальмонельозу у побуті в Борщівському, Кременецькому та Теребовлянському районах. В цілому кількість постраждалих – 12 осіб, в тому числі 3 дітей.

Про це повідомляють у Тернопільському обласному лабораторному центрі.

Фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» своєчасно проведено епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, обставин та причин, які сприяли виникненню інфекційних захворювань.

Організовано необхідний комплекс протиепідемічних заходів з метою локалізації та ліквідації вогнищ.