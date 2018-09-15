На Тернопільщині зафіксовані спалахи небезпечної інфекції. Серед потерпілих – діти
15/09/2018 0
Розмір тексту:
Останнім часом в області зареєстровано 3 спалахи сальмонельозу у побуті в Борщівському, Кременецькому та Теребовлянському районах. В цілому кількість постраждалих – 12 осіб, в тому числі 3 дітей.
Про це повідомляють у Тернопільському обласному лабораторному центрі.
Фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» своєчасно проведено епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, обставин та причин, які сприяли виникненню інфекційних захворювань.
Організовано необхідний комплекс протиепідемічних заходів з метою локалізації та ліквідації вогнищ.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...