На Тернопільщині задощить. Чи надовго?

16/04/2018 Розмір тексту:

Досить мінливу погоду передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині. По всій території регіону можливі дощі, а місцями грози. Щодо температурних показників, то вони дещо знизяться. За прогнозами Укргідрометеоцентру, спостерігатиметься мінлива хмарність, а під час опадів суттєво погіршуватиметься видимість.

Мінлива хмарність з проясненнями, вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру, температура повітря 11 – 16 градусів вище нуля, – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині упродовж цього тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дощитиме в області упродовж кількох днів, а далі знову повернеться тепла і сонячна погода.

«Упродовж доби в області частково зміняться погодні мови. Очікується невелике зниження температурних показників, а також передбачаються опади. Дощі спостерігатимуться по всій території регіону. Місцями можливі грози. Температура повітря: вночі передбачається 9 -11 градусів тепла; вдень 13 – 16 градусів вище нуля. Нестабільні погодні умови у західному регіоні протримаються до двадцятого квітня, далі температурні показники підвищуватимуться, а опади припиняться».

За попередніми прогнозами метеорологів, упродовж третьої декади квітня у західному регіоні України спостерігатимуться досить високі температурні показники.

Софія Романська