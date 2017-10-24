На Тернопільщині задощило. Надовго…

24/10/2017 Розмір тексту:

Холоднеча, дощі, мокрий сніг і навіть нічні заморозки спостерігатимуться на Тернопільщині цими днями. Регіон перебуватиме під впливом холодних атмосферних фронтів. Відтак дощова і хмарна погода затримається, як мінімум, до кінця тижня.

Холодна і волога погода охопила весь західний регіон, – кажуть метеорологи. Далі вони прогнозують тенденцію щодо зниження температури повітря, зокрема заморозки. За прогнозами Укргідрометеоцентру, кінець жовтня буде прохолодним і дощовим.

«У західному регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Вітер північно-східний 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі від нуля до двох градусів морозу, вдень від чотирьох до шести градусів тепла. Упродовж тижня погодні умови в західному регіоні зумовлюватиме вплив холодних атмосферних фронтів з півночі».

Жителям краю радять тепло одягатися і не забувати парасолі. Адже спостерігатимуться затяжні дощі, часом дощі зі снігом.

Софія Романська