На Тернопільщині задощило і затуманило

11/03/2017 Розмір тексту:

Хмарну погоду передбачають на Тернопільщині найближчими днями. Вночі і вранці регіон покриє густий туман. Видимість становитиме 200-500 метрів. Водіїв просять бути обережними на автошляхах.

Вологі атмосферні фронти зумовлюватимуть погодні умови на Тернопільщині найближчим часом. Відтак у регіоні передбачають дощову погоду. А в ранкову пору область покриє густий туман. За прогнозами Укргідрометеоцентру, волога і прохолодна погода передбачається в регіоні до чотирнадцятого березня.

«Хмарність по всій території західного регіону передбачається найближчими днями. Можливі невеликі опади у вигляді дощів з мокрим снігом. По всій території погіршиться видимість, вранці можливий туман. Також частково знизиться температура повітря: вночі передбачається 2 – 4 градуси тепла, періодично можливі невеликі заморозки; вдень 5 – 7 градусів тепла», – розповіли в обласному гідрометеоцентрі.

За попередніми прогнозами метеорологів, тепло повернеться аж у другій половині березня.