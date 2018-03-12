На Тернопільщині задощило. Чи надовго?

12/03/2018 Розмір тексту:

Дощову погоду передбачають метеорологи упродовж тижня на Тернопільщині. Погодні умови в регіоні зумовлюватимуть вологі атмосферні фронти. Відтак дощитиме по всій території області.

Хмарна та дощова погода охопить весь західний регіон. Більше тепла і сонця передбачають аж у третій декаді березня. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться плюсовими. Також місцями в регіоні можливі тумани, відтак погіршуватиметься видимість. За прогнозами Укргідрометеоцентру, нестабільна дощова погода спостерігатиметься до кінця тижня.

«Західний регіон перебуватиме під впливом південних атмосферних фронтів. Очікується місцями сильний південно-східний вітер. Температура повітря: вдень 5 – 7 градусів тепла; вночі: від нуля – до двох градусів морозу. По всій території регіону зберігатиметься хмарна погода з незначними проясненнями».

За попередніми прогнозами метеорологів, в регіоні спостерігатиметься незначна тенденція до потепління, а загалом погода на Тернопільщині характеризуватиметься мінливістю.

Софія Романська