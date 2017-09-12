На Тернопільщині задощило. Чи надовго?

12/09/2017 Розмір тексту:

Дощова погода встановилася на Тернопільщині. Задощило майже в усіх населених пунктах регіону. Проте невдовзі повернеться сонце. Від середини тижня в області передбачають ясну і теплу погоду.

Мінлива хмарність з проясненнями, пориви вітру змінних напрямків, тенденція до підвищення температури повітря, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники поступово підвищуватимуться. Ближче до вихідних можливо понад двадцять п’ять градусів вище нуля.

«У Західному регіоні передбачається тепла погода. Щодо температурних показників, то вночі спостерігатиметься 16 – 18 градусів тепла; вдень 19 – 21 градус тепла. Поступово температурні показники ще підвищуватимуться. Місцями спостерігатиметься більш стабільна тепла погода. Вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. З чотирнадцятого вересня опади припиняться і встановиться тепла і ясна погода».

За словами метеорологів, у вересні передбачається чимало теплих і сонячних днів.

Софія Романська