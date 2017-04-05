На Тернопільщині задощило. Чи надовго?

05/04/2017 Розмір тексту:

Хмарну і дощову погоду передбачають метеорологи найближчими днями на Тернопільщині. Температура повітря теж частково знизиться. Незначне похолодання затримається до кінця тижня.

Весняні грози з громовицею пройдуть на Тернопільщині. Опади охоплять більшу частину регіону. Хмарність чергуватиметься з незначними проясненнями. Метеорологи кажуть, що погода найближчими днями буде досить примхливою. За прогнозами Укргідрометеоцентру, цілий квітень на Тернопільщині буде дощовим.

«У західному регіоні передбачається хмарна погода з проясненнями. Опади по всій території регіону: дощі, грози, громовиця. Місцями дуже сильні опади з поривами вітру. Вітер змінних напрямків. Температура повітря: вночі 4 – 8 градусів тепла, вдень 10 – 16 градусів тепла. Можливі різкі перепади температурних показників та погіршення видимості під час опадів».

За попередніми прогнозами метеорологів, у другій декаді квітня опадів поменшає, а температурні показники значно підвищаться.

Софія Романська