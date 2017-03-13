На Тернопільщині задощило. Чи надовго?

13/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільщина перебуває під впливом вологих атмосферних фронтів, – кажуть метеорологи. Відтак найближчої доби дощитиме по всій території регіону, а місцями можливий мокрий сніг. Також зберігатиметься хмарність, що погіршуватиме видимість на автошляхах.

Дощі, незначні пориви вітру, хмарність – такі погодні умови передбачають метеорологи найближчими днями. Температура повітря залишатиметься плюсовою. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дощова погода можлива упродовж тижня, але опади будуть короткочасними.

«У західному регіоні передбачається хмарна погода. По всій території регіону – дощі, місцями дощі зі снігом. Вітер північно-східний 8 – 10 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 2 – 4 градуси тепла, вдень 8 – 10 градусів тепла. Заморозків не передбачається».

За словами метеорологів, зі середини тижня опади поступово припинятимуться. Також у другій половині березня передбачається тенденція до підвищення температурних показників.