На Тернопільщині заблукали діти з Хмельниччини

31/01/2017 Розмір тексту:

Приїхали до райцентру з сусідньої області та заблукали – така пригода трапилася з 8-річним хлопчиком та його старшою сестрою. Діти витратили усі кошти на солодощі і залишилися без грошей у чужому місті.

До правоохоронців Лановецького відділення поліції зателефонувала місцева мешканка. Жінка повідомила, що знайшла на вулиці маленького хлопчика та його сестру. Діти блукали між будинками і дуже замерзли. Ланівчанка привела їх до свого помешкання, аби зігріти та нагодувати

Поліцейські прибули за вказаною адресою. Вже доросла, однак на вигляд хвора дівчина, розмовляти відмовлялася, а хлопчик почав радо спілкуватися з правоохоронцями. Малий сказав, що вони родом з Хмельниччини, тож працівники поліції одразу направили орієнтування своїм колегам у сусідню область. Невдовзі знайшлися і батьки дітей.

Як з’ясувалося, родина проживає у селі Попівці Хмельницької області. Діти самостійно добралися до Ланівець. Усі гроші, що мали при собі, мандрівники витратили на цукерки, а як дістатися додому не знали. На щастя, діти об’єктом злочинних посягань не стали, їх зігрітими і ситими передали до рук батька. Як стало відомо, це вже не перша подорож хмельничан.

Правоохоронці подякувалии 58-річній ланівчанці за людяний та благородний вчинок, а на батьків мандрівників складено адміністративний протокол згідно статті 184 КУпАП – невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.