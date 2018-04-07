На Тернопільщині за хабар судять свекруху з невісткою

07/04/2018 Розмір тексту:

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо двох мешканок Ланівеччини.

Свекруха, працюючи керівником районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану через невістку – приватного підприємця вимагала та отримала тисячу американських доларів за виготовлення дубліката свідоцтва про народження.

Під час досудового слідства було встановлено, причиною, яка штовхнула службову особу до злочину, стало, насамперед, те, що прохач, який звернувся, аби повторно виготовити свідоцтво про народження свого сина,- громадянин іншої держави, тому, як це зробити, він не знав. Користаючись правовою необізнаністю іноземця, чиновниця й «загнула» ціну за свої послуги – тисячу американських доларів. Щоправда, порадила звернутися до офісу приватного підприємця, мовляв, тоді всі питання вирішаться. Приватним підприємцем виявилася невістка чиновниці.

Співробітники управління захисту економіки Тернопільщини спільно зі слідчими ГУНП області задокументували факт отримання неправомірної вигоди, повідомляють у поліції.

56-річну чиновницю звинувачено у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди – частина 3 статті 368 КК України, а невістці-спільниці інкриміновано ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України – пособництво до вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди.