У Борщівському районі за добу сталося три пожежі. ФОТО

29/12/2016 Розмір тексту:

У Борщівському районі протягом доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.

Як повідомили в управлінні ДСНС, 28 грудня о 08:50 в с. Ланівці Борщівського району виникла пожежа газового стояка із редуктором в приватному господарстві. Внаслідок пожежі пошкоджено газовий стояк із редуктором на площі 0,5 м. кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8 Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

О 12:02 в м. Борщів по вул. Гніздовського виникла пожежа металевого кіоску. Внаслідок пожежі знищено кіоск на площі 6 м. кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. На місці події загиблих та травмованих не виявлено. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8 Управління.

О 14:16 в смт. Скала-Подільська по вул. Б.Хмельницького виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі 2 м. кв. та пошкоджено перекриття будівлі на площі 7 м. кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговими караулами ДПРЧ-8 Управління та МПК Скала-Подільська, під час гасіння врятовано 1 будівлю.