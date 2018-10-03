На Тернопільщині з військовими почестями перепоховають вояків УНР

03/10/2018 0
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5 жовтня 2018 року у місті Ланівці Тернопільської області відбудеться урочисте перепоховання  вояків Армії Української Народної Республіки.

Останки 41-ї людини зі слідами насильницької смерті були виявлені співробітниками КП ЛОР «Доля». Дослідження ймовірної могили вояків Армії УНР, на околиці Ланівців, розпочались в серпні цього року на замовлення Українського інституту національної пам’яті. Характер розташування останків підтвердив спогади очевидців страти, записані ще у 1990-х роках.

Українських воїнів перепоховають за християнським звичаєм та з військовими почестями, повідомляють в Українському інституті національної пам’яті.

В урочистій церемонії візьмуть участь представники Українського інституту національної пам’яті, місцевої влади, українського духовенства та громадськості.

Початок заходів о 9:00 у церкві Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП, за адресою: вул. Незалежності, 8-А.

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