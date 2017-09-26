На Тернопільщині з початку року виявили понад тисячу снарядів, мін і бомб
26/09/2017 0
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У Тернопільській області продовжуються випадки виявлення боєприпасів часів минулих воєн. Зокрема, з початку року на території краю виявлено 1017 вибухонебезпечних предметів.
Чергові небезпечні знахідки виявили місцеві жителі 25 вересня о 13:00 під час проведення земляних робіт у селі Глинна Козівського району – 2 артилерійських снаряди часів Другої світової війни, калібром 76 мм.
Цього ж дня 2 артилерійських снаряди, калібром 76 мм, віднайшли і у смт. Козова на території цукрового заводу.
Небезпечні знахідки передані до рук фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження, шляхом контрольованого підриву у безпечному місці, повідомляють у ДСНС.
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