На Тернопільщині з початку року виявили понад тисячу снарядів, мін і бомб

26/09/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області продовжуються випадки виявлення боєприпасів часів минулих воєн. Зокрема, з початку року на території краю виявлено 1017 вибухонебезпечних предметів.

Чергові небезпечні знахідки виявили місцеві жителі 25 вересня о 13:00 під час проведення земляних робіт у селі Глинна Козівського району – 2 артилерійських снаряди часів Другої світової війни, калібром 76 мм.

Цього ж дня 2 артилерійських снаряди, калібром 76 мм, віднайшли і у смт. Козова на території цукрового заводу.

Небезпечні знахідки передані до рук фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження, шляхом контрольованого підриву у безпечному місці, повідомляють у ДСНС.