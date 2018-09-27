На Тернопільщині з нуля розпочали судовий розгляд резонансного вбивства

27/09/2018 Розмір тексту:

Hозпочався повторний розгляд справи щодо вбивства активіста Віталія Ващенка, пише НОВА.

Здивувало, що адвокат підсудного просить вилучити із обвинувального акту опис травм, завданих Віталію Ващенку, пояснюючи це тим, що натуралізація викличе упереджене ставлення суду та громадськості до справи.

25 вересня в Тернопільському міськрайонному суді відбулося перше підготовче засідання по справі щодо вбивства громадського активіста, депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка. Це початок повторного розгляду справи. Упродовж півтора року справу слухав Зборівський районний суд, виніс вирок обвинувачуваним, але Апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок і відправив справу на новий розгляд. Отож, резонансну кримінальну справу починають слухати «з нуля».

На нинішнє засідання прибули четверо обвинувачуваних — двоє виконавців, пособник та організатор злочину. Була присутня вдова кременецького активіста Наталія Ващенко. Слухати справу буде колегія суддів у складі: Сергій Кунцьо (головуючий), Віктор Братасюк та Ірина Черніцька.

Під час засідання прокурор оголосив клопотання про продовження міри запобіжного заходу для підсудних у вигляді тримання під вартою. Захисник організатора злочину клопотав про повернення обвинувального акту в прокуратуру через певні, на його думку, невідповідності. Здивувало, що адвокат підсудного просить вилучити із обвинувального акту опис травм, завданих Віталію Ващенку, пояснюючи це тим, що натуралізація викличе упереджене ставлення суду та громадськості до справи.

На запитання головуючого, чи бажають підсудні, щоб справу розглядав суд присяжних, вони відповіли, що не бажають.

Четверо підсудних мають державних захисників, з якими вони працювали ще під час першого розгляду справи у Зборівському районному суді. Утім на нинішньому засіданні один з обвинувачуваних відмовився від своєї адвокатки, аргументуючи тим, що вона недостатньо фахово представляє його інтереси. Колегія суддів вирішила надати йому іншого державного представника.

До речі, під час першого розгляду справи цей підсудний теж змінював адвоката.

Вирішення питань щодо міри запобіжного заходу, повернення чи неповернення обвинувального акту в прокуратуру, те, чи слухання справи буде закритим чи відкритим, перенесли на 14-ту годину 28 вересня. До того часу в справу має вступити новий захисник одного із підсудних.