На Тернопільщині з нагоди свят вирубають п’ять тисяч ялинок

28/12/2017 Розмір тексту:

Патрульна поліція Тернополя розпочала операцію «Новорічна ялинка -2018». Правоохоронці ретельно стежитимуть за реалізацією новорічних дерев. Штрафуватимуть не лише продавців, а й покупців.

В операції «Новорічна ялинка-2018» беруть участь представники поліції, лісових господарств, екологічна інспекція області. У Тернополі понад двадцять патрулів стежитимуть за легальністю продажу ялинок.

Розмір штрафу для покупців нелегально зрубаних ялинок сягає від п’ятисот до тисячі сімсот гривень. А продавців штрафуватимуть ще суворіше. Стягнення залежатимуть від нанесеної шкоди.

«Адміністративна відповідальність передбачена для всій, хто займається незаконною реалізацією ялинок. Ми повинні розуміти, що це серйозно шкодить навколишньому середовищу. Тернополянам радимо не ризикувати. Перед тим як купувати новорічне дерево, треба перевірити наявність чіпу. І вже за цим чіпом можна перевірити інформацію про місце придбання цього дерева, безпосередньо його вартість», – відзначає державний інспектор з охорони навколишнього середовища Тернопільської області Василь Дуда.

Лісогосподарства краю планують у новорічний період реалізувати понад п’ять тисяч ялинок. За словами фахівців цієї служби, обсяги реалізації останніми роками значно знизилися. Серед причин – військові дії на сході Україні. Відтепер з нашого регіону туди взагалі не транспортують дерев.

Софія Романська