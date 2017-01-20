На Тернопільщині з автобуса “зняли” озброєного чоловіка

20/01/2017 Розмір тексту:

Незаконне носіння холодної зброї інкримінують гусятинськіправоохоронці мешканцю села Старий Нижбірок. 59-річний чоловік носив з собою ніж.

Про невідомого, який має при собі зброю, правоохоронців повідомив пасажир одного з рейсових автобусів. Чоловік розповів, що один з пасажирів відкрито хизується револьвером. Правоохоронці виїхали перевірити інформацію. Автобус, у якому їхав пасажир зі зброєю, поліцейські розшукали на одній з автобусних зупинок, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Як з’ясувалося, мешканець району повертався з зони АТО додому. В Тернополі чоловік вирішив придбати револьвер системи Флобера. Саме його і розглядав в маршрутному транспорті під час поїздки до села. Однак окрім дозволеної зброї поліцейські виявили та вилучили у підозрюваного ніж, ззовні схожий на фінський.

Зброю направлено на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження згідно частини 2 статті 263 ККУ. Слідчі дії тривають.