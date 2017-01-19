На Тернопільщині юнак викрав з ломбарду власний телефон

19/01/2017 Розмір тексту:

Кримінальне правопорушення задокументували працівники Збаразького відділення поліції. 22-річний мешканець райцентру накриміналив у місцевому ломбарді.

Як повідомили у відділі комунікації НП Тернопільської області, до закладу юнак прийшов, аби здати свій старий телефон. Працівник оцінила товар в триста гривень. Клієнт погодився на таку ціну і жінка, поклавши гроші та готівку на стійку каси, повернулася оформляти документи. А хлопець тим часом вирішив і гроші забрати та ще й мобілку назад повернути. Схопив ґаджет і готівку з прилавку та кинувся тікати.

Однак не знав крадій власного телефону, що його протиправні дії зафіксувала камера відеоспостереження. Правоохоронці, переглянувши відео, оперативно розшукали злодія. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Тепер юнаку доведеться постати перед судом.