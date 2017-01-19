На Тернопільщині юнак так “щедрував”, що ним зайнялася поліція

19/01/2017 Розмір тексту:

Частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, «нащедрував» собі 20-річний житель села Іква Кременецького району.

Парубок пізно вночі проник до хати односельця, де ще звечора, щедруючи, помітив на видному місці гаманець. Поки господарі спали, крадій поцупив із кошелька 100 американських доларів й пішов святкувати далі.

Насвяткувався так, що над ранок розбив вікно в будинку іншого односельця. Господар упіймав шкідника й примусив розрахуватися за завдані збитки. Крадій не розгубився й віддав раніше поцуплені 100 доларів. Цього власникові оселі виявилося замало. Зрештою, аби оплатити розбити вікно, крадій вдруге заліз до оселі, де, як знав, у гаманці є ще одна стодоларова купюра.

Фіналом усіх подій святкового вечора, для молодика стали неприємності з законом.

Адже, виявивши зникнення коштів, потерпілий звернувся відповідною заявою. Поліцейські оперативно встановили особу злодія, повідомляє відділ комунікацій ГУНП Тернопільської області.