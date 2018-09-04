На Тернопільщині юнак поцупив у француза автомобіль і покинув його на фермі

04/09/2018 Розмір тексту:

У неприємну історію з позитивним завершенням потрапив на Тернопільщині 56-річний громадянин Франції. За декілька днів до від’їзду на батьківщину в нього викрали автомобіль. Транспорт правоохоронці оперативно розшукали, а викрадачем виявився 17-річний підліток.

Повідомлення про викрадення автомобіля до поліцейських надійшло від жительки Великого Ходачкова, в якої гостював знайомий її сина іноземець. Чоловік ввечері залишив транспорт на повір’ї, а вранці його вже не було.

На місці події поліцейські з’ясувати, що в салоні автівки власник залишив запасні ключі до замка запалювання, якими й міг скористатися викрадач, а до середини він проник, розбивши бокове скло. Одразу був оголошений план «Перехват».

Як розповідають у поліції, 17-річного викрадача розшукали в тому ж селі. Хлопець, вдосталь накатавшись на чужій іномарці, залишив її на території колишньої ферми.

За скоєне парубку інкримінують частину 1 статті 289 кримінального кодексу – незаконне заволодіння транспортним засобом.