На Тернопільщині Юлія Тимошенко цілує руки московському патріарху Кирилу. ВІДЕО

03/10/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині з’явилися білборди на яких Юлія Тимошенко цілує святиню з рук Московського патріарха Кирила.

Про це повідомляє кореспондент Зоряна Довгань у програмі “Репортер” на телеканалі “Прямий“.

Символічно, що всі білборди знаходяться в околицях Почаївської Лаври, яка нині підпорядковується Московському патріархату.

Таких білбордів в Тернопільській області встановлено три. Один з них знаходиться поблизу Почаєва, два інших в селищі Залізці.

За словами кореспондента, жителі селища розповіли, що вони не звернули спершу уваги на білборди. Вже пізніше зрозуміли, що це. Вони припускають, що це передвиборча провокація.

“Також додамо, що нещодавно в соціальних мережах з’явилась інформація, що з Почаївської Лаври виїжджають автобуси та мікроавтобуси на Київ для того, щоб протестувати проти Томосу, який можливо скоро відбудеться в Україні”, – сказала кореспондент.

Факт наявності таких білбордів підтвердив очільник місцевої “Батьківщини” Василь Деревляний. Разом з тим, він назвав це провокацією.

“Цю провокацію здійснили прислужники режиму Порошенка. Встановлено фірму та її власника, що володіють цим білбордом. Нам відомі неодноразові замовлення в місцевих ЗМІ фейкових статей проти Юлії Тимошенко… Нам відомі їхні прізвища… Попереджаємо всіх власників білбордів на терені області про недопустимість розміщення провокативної інформації проти партії “Батьківщина” та її лідера Юлії Тимошенко. В разі виявлення таких білбордів члени партії та прихильники на місцях будуть зрізати такі білборди. Буква закону понад усе. P.S. На цю годину проходить зачистка білборду”, – написав Деревляний.