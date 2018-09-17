На Тернопільщині якийсь бик вбив чоловіка

17/09/2018 0
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16 вересня на Тернопільщині сталась трагедія.

На хуторі Гаврилюки  Кременецького району  внаслідок удару чоловік. Сталося це на території домогосподарства, повідомляє Погляд.

Нагадаємо, другого вересня у селі старий Старий Скалат Підволочиського району на пасовищі бик напав на 61 річного чоловіка, який від отриманих травм загинув.

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