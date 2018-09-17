На Тернопільщині якийсь бик вбив чоловіка

17/09/2018 Розмір тексту:

16 вересня на Тернопільщині сталась трагедія.

На хуторі Гаврилюки Кременецького району внаслідок удару чоловік. Сталося це на території домогосподарства, повідомляє Погляд.

Нагадаємо, другого вересня у селі старий Старий Скалат Підволочиського району на пасовищі бик напав на 61 річного чоловіка, який від отриманих травм загинув.