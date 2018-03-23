На Тернопільщині взялися за продавців, які споюють неповнолітніх

23/03/2018 Розмір тексту:

Працівники поліції приділяють особливу увагу профілактиці негативних явищ у дитячому середовищі, зокрема протидії пияцтву та тютюнокурінню серед дітей.

Профілактичні заходи проводять працівники Бeрeжанського відділу поліції у місцевих закладах торгівлі. Продавців попереджають про заборону продажу алкоголю неповнолітнім.

Інспектори ювенальної превенції нагадують працівникам крамниць, що продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім тягне за собою адміністративну відповідальність згідно статті 156 КУпАП. Штраф доведеться сплатити не лише власнику або адміністрації магазину, а й продавцю, який безпосередньо продав заборонений товар дітям, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Поліцейські зазначають, що на такі порушення мають звертати увагу й пересічні громадяни, адже у державі повинно зростати здорове та правосвідоме молоде покоління.