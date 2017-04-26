На Тернопільщині взялися розвивати новий вид спорту

26/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині інтенсивно розвивається флорбол. Це різновид хокею, особливо популярний серед молодого покоління. Нещодавно тернопільська команда флорболістів «Вікторія» виборола перше місце в Україні.

«Вікторія» перемогла у чемпіонаті України 2016-2017 років. Фінальні змагання проходили у Запоріжжі. Там за кубок боролися чотири команди: дві із Західної, три зі Східної України.

«Радує, що тернопільська команда поставилася настільки відповідально до цих змагань. Спортсмени готувалися дуже наполегливо. Чітко виконували настанови і поради. І як результат, маємо перемогу, що тішить насамперед гравців команди, а також і тренерів, вихователів. Є надія, що цей вид спорту охопить ще більше спортсменів. Ми будемо все для цього робити, бо у цьому є майбутнє. А також вже почали готуватися до нового етапу змагань», – розповідає тренер флорбольного клубу «Вікторія» Михайло Королик.

Юні флорболісти наразі наполегливо готуються до змагань. Новий сезон розпочнеться осінню.

Софія Романська