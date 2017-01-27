На Тернопільщині “взяли в облогу” цукровий завод. ВІДЕО

27/01/2017 Розмір тексту:

Перевізники, які доставляли цукровий буряк на Тернопільщину, перекрили вчора трасу міжнародного значення М19 поблизу Збаража. Вони безперервно рухалися на нерегульованому пішохідному переході поблизу райцентру. Таким чином протестували, адже досі їм не заплатили за роботу, виконану ще минулоріч. А це сотні тисяч гривень для кожного.

На місце події приїжджали представники місцевої влади. Після переговорів з ними, люди розблокували проїзд. Однак перенесли свій протест до цукрового заводу. Запевняють, будуть продовжувати протестувати, допоки не отримають грошей. Та, ймовірно, звернуться до суду, повідомляє ТВ-4.

Після годинного пікету на трасі – під стіни цукрового заводу. Перевізники, які займались перевезенням цукрового буряку на Тернопільщину, протестують, адже досі їм не заплатили за роботу, виконану ще минулоріч.

– В нас ця ситуація вже не перший день. Винні нам гроші. Людям і по 600 і по 400 тисяч винні. Хто мав багато машин з підприємців. Це є сезонна робота для багатьох з нас. Ми чекаємо цього сезону, зараз зима – ремонтуємо машини, потім знов приступаємо, – розповідає перевізник Володимир.

– Ми заключили договір з “Агроекспресом” – фірма, яка знаходиться в Рівному. Ми починали їздити з ними, з ними заключили договір, потім, коли прийшлося до розрахунку, вони сказали, що буде розраховуватися Галичина-цукор, – додає перевізник Юрій.

Підприємство “Галичина-цукор” і справді кільком перевізникам цукор видало, кажуть їх колеги. Решта ж, всього понад сотня працівників, залишилась без нічого.

– Вересень і жовтень. Ще жовтень працювали, в листопаді ми вже не почали їздити, бо багато хто з хлопців не отримав кошти за перевезення. За жовтень. В хлопців є і по 100 тисяч, і по 200 тисяч, і по пів мільйона, і по шістсот тисяч, – каже Юрій.

З початку січня підприємство має нового директора, кажуть перевізники. Проте наразі приміщення, запевняють, пустує – лише охоронці. Перевізники ж увесь цей місяць живуть поблизу та блокують в’їзди та виїзди із заводу.

– Поїхали, сказали, в вівторок будуть, так і поїхали, виключили телефон. Позбирали вже, повиганяли кантору, нема нікого. Живуть в готелях. Люди по 15 тисяч полишали вже в готелях за то, щоб своє вибити. Додому не їдуть – живуть тут в готелях, – пояснює перевізник Олег.

– Будемо блокувати всі в’їзди, виходи. Бо є інформація, що цукор є, що цукру є багато, що хватить всім, – говорить Юрій.

Перевізники буряку кажуть, що планують звертатись до суду, аби їм виплатили заборгованість. Та продовжуватимуть страйкувати. Зв’язатися із дирекцією заводу, аби почути їх позицію, нам не вдалося.