На Тернопільщині вже випав перший сніг. ФОТО

26/09/2018 Розмір тексту:

Цього року тернополян не перестає дивувати погода.

Ще декілька днів тому було доволі спекотно, а останніми днями на вулицях обласного центру та всієї області можна побачити чимало людей у теплих куртках, шапках та рукавицях.

А 25 вересня погода здивувала чи не найбільше, оскільки на Тернопільщині уже випав перший сніг, пише Терен.

Відповідні фото опубілкував в соцмережах Андрій Деркач.