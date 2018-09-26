На Тернопільщині вже випав перший сніг. ФОТО

26/09/2018 0
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Цього року тернополян не перестає дивувати погода.

Ще декілька днів тому було доволі спекотно, а останніми днями на вулицях обласного центру та всієї області можна побачити чимало людей у теплих куртках, шапках та рукавицях.

А  25 вересня погода здивувала чи не найбільше, оскільки на Тернопільщині уже випав перший сніг, пише Терен.

Відповідні фото опубілкував в соцмережах Андрій Деркач.

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