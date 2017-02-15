На Тернопільщині вже другий тиждень шукають зниклу пенсіонерку
Співробітники Борщівського відділення поліції розшукують 84-річну Склярчук Ганну Петрівну жительку села Цигани Борщівського району.
Пенсіонерка в неділю 5 лютого вийшла з дому і до тепер не повернулася.
Розшукувана на зріст 150-155 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся сиве, коротке. В день зникнення була одягнена в темно-червоне плаття, чорні чоботи. Також із собою могла мати сірий плащ з білими полосами, червону хустку з квітчастим візерунком та окуляри з білою оправою.
Правоохоронці просять допомоги у пошуку старенької. Будь-яку інформації про її можливе місце перебування можна повідомляти з а номерами телефонів: у Борщові (код 03541) 2-12-45, чи 102 у будь-який підрозділ поліції, повідомляють у відділі комунікацій ГУНП Тернопільської області.
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