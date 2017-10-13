На Тернопільщині виявили спалах небезпечної інфекції серед дітей

13/10/2017 Розмір тексту:

Спалах ентеровірусної інфекції оголосили у селі Білозірка Лановецького району. Там почали масово хворіти діти. Причину поширення вірусу наразі тільки встановлюють.

Жителі села Білозірка Лановецького району переконані – поширюється вірус Коксакі. Вони побоюються за здоров’я своїх дітей. Більшість дітей не відвідує школу, але карантин так і не оголосили, – скаржаться місцеві жителі.

Лікарі-епідеміологи лише розпочали досліджувати ситуацію, і яку небезпеку становить вірус, поки сказати не можуть.

«До нас звернулися з приводу спалаху інфекції на початку жовтня. Наразі ситуацію досліджують, визначають межі вогнища. На жаль, спостерігається розширення меж вогнища. Епідеміологічні заходи мають проводитися в організованих колективах: в дошкільному і загальноосвітньому навчальному закладах. Також досліджуються сімейні вогнища. Також у цих закладах буде проводитися поточна дезінфекція», – розповіла начальник відділу епіднагляду обласного лабораторного центру МОЗ України Марія Павельєва.

Жителі села Білозірка також додають: у навчальних закладах дотепер не провели дезінфекцію. Відтак за цю процедуру взялися батьки.

Софія Романська