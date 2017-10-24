На Тернопільщині виявили небезпечну заразу. Оголошено карантин

24/10/2017 Розмір тексту:

Спалах африканської чуми виявили у селі Бариш Бучацького району. Там інфекцію виявили у двох свиней, одна тварина загинула. Відтак у селі оголошено карантин, а довколишню територію радіусом 10 км – зоною нагляду.

В Держпродспоживслужбі області запевняють: експертиза показала, що тварини захворіли на африканську чуму. У селі оголосили карантин, спершу на 40 днів.

«Спалах інфекції зареєстрували у приватному господарстві села Бариш Бучацького району. З метою недопущення інфекції та ліквідації вогнища спалаху в Бучацькому районі запроваджено карантин щодо африканської чуми свиней. Інфекція була виявлена таким чином. У жительки села Бариш загинула свиня, хвороба проявлялася підвищеною температурою тіла, пригніченим станом, відмовою від корму, що відповідає ознакам захворювання на африканську чуму. Група швидкого реагування прибула на місце, і при розслідуванні випадку було виявлено, що в господарстві утримувалося двоє свиней, у яких відмічалися крововиливи на шкірі, посиніння вух. Живу тварину піддали евтаназії та провели паталого-анатомічний розтин обох трупів. Матеріали для аналізу були відправлені до Києва. Відкриті трупи утилізовані методом спалювання», – повідомив в. о. начальника управління Держспоживслужби в Бучацькому районі Володимир Гафткович.

Наразі експерти працюють над профілактикою інфекції в інших населених пунктах.

Софія Романська