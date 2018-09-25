На Тернопільщині виявили дві вантажівки з сумнівною деревиною. ФОТО

25/09/2018 Розмір тексту:

Учора близько 11-ї години, на автодорозі М-19, поблизу смт Дружба, Теребовлянського району, інспектори зупини автомобіль ГАЗ, у ході спецоперації «Ліс».При перевірці поліцейські встановили, що товарно-супровідні документи на вантаж, не відповідають встановленим нормам.

Також, близько 17-ї години,по вулиці Бережанська, екіпаж патрульних виявив та зупинив вантажний автомобіль VOLVO, який перевозив деревину.

В ході перевірки виявилося, що належно оформлених документів на вантаж він не мав.

У обох випадках на місце події патрульні викликали слідчих, які й з’ясовуватимуть подальші обставини справи.