На Тернопільщині виявили дві вантажівки з сумнівною деревиною. ФОТО
25/09/2018 0
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Учора близько 11-ї години, на автодорозі М-19, поблизу смт Дружба, Теребовлянського району, інспектори зупини автомобіль ГАЗ, у ході спецоперації «Ліс».При перевірці поліцейські встановили, що товарно-супровідні документи на вантаж, не відповідають встановленим нормам.
Також, близько 17-ї години,по вулиці Бережанська, екіпаж патрульних виявив та зупинив вантажний автомобіль VOLVO, який перевозив деревину.
В ході перевірки виявилося, що належно оформлених документів на вантаж він не мав.
У обох випадках на місце події патрульні викликали слідчих, які й з’ясовуватимуть подальші обставини справи.
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