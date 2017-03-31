На Тернопільщині вирує стихія: вогонь охопив десятки гектарів ФОТО

31/03/2017 Розмір тексту:

29 березня на Тернопільщині пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовано 10 пожеж сухої трави. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

Зокрема в Бережанському районі, в 14:24 рятувальники залучались до ліквідації пожежі, що виникла в урочищі «Рурисько». Горіла суха трава на відкритій території, а також лісова підстилка соснового самосіву та соснового лісу на території ДП «Бережанирайагроліс». Спільними зусиллями чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівників лісгоспу, пожежу на площі близько 5 га ліквідовано. Під час гасіння врятовано лісонасадження на площі 15 га. О 19:38 бережанські рятувальники знову залучались до ліквідації пожежі в екосистемі. Цього разу вони ліквідували пожежу сухої трави на площі 0,5 га, що виникла в околицях с. Вільховець Бережанського району, поблизу лісу, на відкритій території.

Двічі залучалися до ліквідацій пожеж в екосистемах працівники ДСНС на Кременеччині. Зокрема о 16:40 в м. Кременець на вул. Осовиця ними ліквідовано пожежу сухої трави на відкритій території, на площі близько 0,5 га. Цього ж дня, о 19:40 черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідовано пожежу сухої трави та підстилки на площі близько 0,2 га, поблизу лісу, на відкритій території національного природного парку «Кременецькі гори». Врятовано лісовий масив площею 30 га.

Черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ліквідовано пожежу сухої трави, що виникла о 16:48 в м. Тернопіль на вул. Бережанська, 3, на відкритій території (на території парку «Здоров’я»). Також даним підрозділом о 17:54 ліквідовано пожежу сухої трави, що виникла на пасовищі в с. Петриків Тернопільського району, на площі 0,02 га.

Поблизу м. Шумськ черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління о 17:04 ліквідовано пожежу сухої трави на відкритій території торфополя, на площі 1 га. Не допущено перекидання вогню на поклади торфу.

О 19:25 працівники місцевої пожежної команди селища Залізці, спільно з місцевим населенням ліквідували пожежу сухої трави на площі 0,03 га, на відкритій території поблизу лісу в с. Гаї за Рудою Зборівського району. Врятовано лісовий масив площею 30 га.

О 21:20 черговим караулом 25-го державного пожежно-рятувального поста ліквідовано пожежу сухої трави, на площі 0,01 га, на відкритій території на вул. Січових Стрільців в м. Теребовля.

О 22:36 в с. Біла Тернопільського району (біля ресторану «Рибка») черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,03 га.

Ще дві пожежі сухої трави 29 березня ліквідовані до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів місцевим населенням сіл Васьківці Шумського та Жизномир Бучацького районів.