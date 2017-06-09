На Тернопільщині вирішили серйозно взятися за нелегальних працівників

09/06/2017 Розмір тексту:

Сума штрафу за одного нелегального працівника сягає майже ста тисяч гривень. Перевіряючи підприємства краю, державні інспектори упродовж цього року наштрафували майже на два мільйони гривень. Ці гроші наповнюватимуть державну скарбницю.

Проблема нелегального ринку праці в Україні постійно загострюється, – відзначають представники управління держпраці. Цього року було виявлено майже сімсот порушень трудового законодавства. Роботодавцям краю нагадують про відповідальність за використання нелегальної робочої сили.

«Нелегальний ринок праці призводить до багатьох проблем. Зараз в державі стоїть питання, щоб подолати тіньову зайнятість. Тому були прийняті певні рішення щодо збільшення штрафів за використання нелегальної робочої сили. Наразі сума штрафу становить 30 мінімальних заробітних плат, а це 96 тисяч гривень. Відколи діють ці штрафи, ми почали помічати тенденцію щодо збільшення кількості офіційно працюючих осіб. А підприємці, як звикли працювати офіційно, бачать у таких кроках лише позитив», – відзначив представник управління держпраці в області Ігор Хаварівський.

Нелегальну зайнятість пояснюють в основному однією причиною: небажанням роботодавців сплачувати податки.

Софія Романська