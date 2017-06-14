На Тернопільщині викрили шахрайську схему з пальним

14/06/2017 Розмір тексту:

Оперативники управління кримінальної поліції Тернопільщини спільно з розшуківцями із Тернопільського відділу поліції встановили причетність 19-річної жительки села Довжок Хмельницької області до шахрайств з дизпаливом. Жертвою пройдисвітки стали двоє мешканців нашої області.

Десятого травня до поліцейських звернувся житель села ДоброполеБучацького району. Зі слів заявника, невідома особа шахрайським способом заволоділа його десятьма тисячами гривень. Гроші потерпілий передав в обмін на талони з пальним, проте останніх так і не отримав. Через два дні у шахрайську пастку потрапив мешканець села Озерна Зборівського району. Спокусившись на дизпаливо за зниженою ціною, чоловік втратив тридцять чотири тисячі гривень.

Як розповів оперуповноважений Тернопільського відділу поліції Назар Бурмас, до шахрайської схеми, за попередніми даними, причетна не тільки мешканка Хмельниччини. Дівчина, по-суті, виконувала роль кур’єра – забирала кошти в обдурених клієнтів та перекидала їх банківські картки. Чиї? Поліцейським ще потрібно з’ясувати.

А схема шахрайства була традиційною – клієнт, з яким наперед було обумовлено ціну пального, приїжджав на заправну станцію. Там до нього підходила 19-річна хмельничанка, представлялася менеджером АЗС, забирала кошти і йшла начебто для обміну їх на талони. Проте не поверталася.

Поліцейські встановили, за свої послуги хмельничанка отримувала чималу суму, приміром, з десяти тисяч, вишахраюваних у жителя Бучацького району, їй залишилася п’ята частина.

Кримінальне провадження допоки розпочато за частиною першою статті 190ККУ. Проте оперативно-розшукові заходи тривають. Їхні результати, найімовірніше, стануть підставою для перекваліфікації злочину, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.